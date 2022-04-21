82 батальйонні тактичні групи окупантів зараз знаходяться в Україні – CNN

Окупанти ерекинули лише за останні 24 години тільки чотири батальйонні тактичні групи

Російські сили перекинули в Україну 17 батальйонних тактичних груп (БТГ) за минулий тиждень. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого представника оборони США.

Загалом, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 БТГ.

З чотирьох БТГ, доданих за останні 24 години, три з них «вийшли на схід» на Донбас, додав чиновник.

Ці BTГ не обов’язково є просто солдатами піхоти. Вони «функціонально влаштовані», – сказав чиновник.

«Також важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп ми схильні думати про них, і я думаю, що ми всі звикли говорити про них так, ніби вони всі піхота чи щось таке. Вони ні, вони функціонально влаштовані. Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, і тому я не знаю, що тут за сумішшю», – додав чиновник.

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