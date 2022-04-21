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    Події в Україні

    82 батальйонні тактичні групи окупантів зараз знаходяться в Україні – CNN

    Росія перекинула в Україну ще 17 батальйонних тактичних груп - 82 батальйонні тактичні групи окупантів зараз знаходяться в Україні – CNN
    Росія перекинула в Україну ще 17 батальйонних тактичних груп
    фото з відкритих джерел

    Окупанти ерекинули лише за останні 24 години тільки чотири батальйонні тактичні групи

    Російські сили перекинули в Україну 17 батальйонних тактичних груп (БТГ) за минулий тиждень. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого представника оборони США.

    Загалом, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 БТГ.

    З чотирьох БТГ, доданих за останні 24 години, три з них «вийшли на схід» на Донбас, додав чиновник.

    Ці BTГ не обов’язково є просто солдатами піхоти. Вони «функціонально влаштовані», – сказав чиновник.

    «Також важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп ми схильні думати про них, і я думаю, що ми всі звикли говорити про них так, ніби вони всі піхота чи щось таке. Вони ні, вони функціонально влаштовані. Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, і тому я не знаю, що тут за сумішшю», – додав чиновник.

    Раніше британська розвідка оновила карту війни в Україні. Раніше британська розвідка назвала наступні цілі російських атак.

    Теги: росія окупанти Донбас США війна Україна окупація #stoprussia
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    82 батальйонні тактичні групи окупантів зараз знаходяться в Україні – CNN