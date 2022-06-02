Бердянськ: в окупованому рашистами порту пролунав вибух

Подробиці вибуху в бердянському морпорту уточнюються

На Запоріжжі в тимчасово окупованому місті Бердянськ в районі порту прогримів сильний вибух. Про це повідомляють Telegram-канали.

«У Бердянську в районі морпорту пролунав сильний вибух. Подробиці уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням ще одного Telegram-каналу, у Бердянську українські партизани знищили один із військових вантажів окупанта.

Окупанти, в свою чергу повідомляють, що вибухи пов'язані з розмінуванням на території Бердянського порту. Його нібито готують до прийняття суден цивільного призначення.

«Фахівці підрозділу інженерних військ планують за три доби провести повне розмінування фарватеру Бердянського порту та зробити об'єкт безпечним для роботи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними офіційної міської влади курортного міста Бердянськ, на бік окупанта не перейшов жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. «Нова» мерія Бердянська тепер складається з двірників та вантажників.