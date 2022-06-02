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    Події в Україні

    Бердянськ: в окупованому рашистами порту пролунав вибух

    Рашисти продовжують тримати в окупації морпорти України&nbsp; - Бердянськ: в окупованому рашистами порту пролунав вибух
    Рашисти продовжують тримати в окупації морпорти України 
    скрін з відео

    Подробиці вибуху в бердянському морпорту уточнюються

    На Запоріжжі в тимчасово окупованому місті Бердянськ в районі порту прогримів сильний вибух. Про це повідомляють Telegram-канали.

    «У Бердянську в районі морпорту пролунав сильний вибух. Подробиці уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    За повідомленням ще одного Telegram-каналу, у Бердянську українські партизани знищили один із військових вантажів окупанта.

    Окупанти, в свою чергу повідомляють, що вибухи пов'язані з розмінуванням на території Бердянського порту. Його нібито готують до прийняття суден цивільного призначення.

    «Фахівці підрозділу інженерних військ планують за три доби провести повне розмінування фарватеру Бердянського порту та зробити об'єкт безпечним для роботи», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за даними офіційної міської влади курортного міста Бердянськ, на бік окупанта не перейшов жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. «Нова» мерія Бердянська тепер складається з двірників та вантажників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бердянськ: в окупованому рашистами порту пролунав вибух