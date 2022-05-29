  1. Головна
  2. Новини
  3. На Запоріжжі спецназ СБУ знищив окупантів разом з бронетехнікою (відео)
рус
    Новини

    На Запоріжжі спецназ СБУ знищив окупантів разом з бронетехнікою (відео)

    Бійці українського спецпідрозділу СБУ знищили бронетехніку окупантів - На Запоріжжі спецназ СБУ знищив окупантів разом з бронетехнікою (відео)
    Бійці українського спецпідрозділу СБУ знищили бронетехніку окупантів
    фото: кадр з відео

    Рашистів було вбито одним пострілом із дрону

    У неділю, 29 травня, в Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили російських окупантів разом з бронетехнікою. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Телеграмі.

    Окупантів, що зібралися біля БТР, було вбито одним пострілом із дрону.

    «Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР-82 орків», – йдеться у повідомленні.

    При цьому, представник МВС зазначив, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.

    Раніше воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

    Також українські збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти СБУ ЗСУ Антон Геращенко війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі спецназ СБУ знищив окупантів разом з бронетехнікою (відео)