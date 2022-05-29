На Запоріжжі спецназ СБУ знищив окупантів разом з бронетехнікою (відео)

Рашистів було вбито одним пострілом із дрону

У неділю, 29 травня, в Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили російських окупантів разом з бронетехнікою. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Телеграмі.

Окупантів, що зібралися біля БТР, було вбито одним пострілом із дрону.

«Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР-82 орків», – йдеться у повідомленні.

При цьому, представник МВС зазначив, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.

Раніше воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

Також українські збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.