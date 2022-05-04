«Нова» мерія Бердянська тепер складається з двірників та вантажників – ОВА

Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери

За даними офіційної міської влади курортного міста Бердянськ, на бік окупанта не перейшов жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Жоден з керівників міської влади не працює у так званій «мєрії города».Фейкова «нова влада» складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів «широкого профілю» – йдеться у повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери. «Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи», – йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області 28 лютого. 21 березня Олександр Сауленко оголосив, що починає виконувати обов'язки мера.