Окупанти зі зброєю наводять свої «порядки» у вишах на Запоріжжі

Російські загарбники призначили «ректором» вишу в Мелітополі колишнього старшого викладача Харківського університету внутрішніх

27 травня у будівлю Таврійського державного агротехнологічного університету увірвалися зі зброєю російські окупанти. Про це повідомили працівники вишу, інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Те ж саме сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

Співробітникам цих двох вишів окупанти повідомили, що вони відтепер об’єдналися і викладачі мають написати заяву на перехід до об'єднаного університету або ж звільнятися.

Єдиним «ректором» російські загарбники оголосили заїжджого підполковника, колишнього старшого викладача Харківського університету внутрішніх справ Чуйкова.

Співробітники Таврійського агротехнологічного університету розповіли, що новий «ректор» поводився неадекватно, був агресивним та хамив.

До слова, в Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції перейшов на бік російських окупантів. Тепер він називається «народною міліцією».

Як повідомлялося, найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області (162 випадки) та Київській області (68). Наразі Національна поліція розслідує майже 500 таких справ.

Зокрема, підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

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