Без дітей, масажу та спа-зон: як з 1 червня працюватимуть спортзали і басейни графіка



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У басейнах дозволені індивідуальні відвідування та тренування спортивних груп другого року навчання та старших

Басейни та фітнес-центри запрацюють з понеділка в рамках третього етапу послаблення карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало протиепідемічні вимоги для занять у спортзалах і басейнах, роботу яких буде поновлено з 1 червня.

«З 1 червня в Україні почнуть роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких закладів та користування ними: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту», – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованою інфографікою, групові заняття у спортзалах можуть проводитися лише за попереднім записом, у групі має бути не більше 10 осіб. При індивідуальних заняттях в залі має бути не більше 1 людини на 10 кв. м, при групових – на 5 кв. м.

Шафки та душові кабіни мають працювати для клієнтів через одну, їхнє використання має бути обмежене на рівні не більше 50%.

Тренажери для кардіозанять мають бути розміщені на відстані не менш ніж 2,5 метри один від одного.

При цьому у спортзалах і басейнах забороняється проведення групових занять для дітей віком до 12 років. Дитячі кімнати теж залишаються зачиненими. Заборонено також функціонування спа-зон та надання послуг масажу.

Також на час карантину заборонено використання багаторазових тканинних рушників, окрім власних рушників клієнтів. Заборонені фітнес-бари та кулери з водою. Також не можна розміщувати в доступі клієнта поліграфічні матеріали, зокрема рекламні брошури.

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Працівники та відвідувачі спортзалів та басейнів мають проходити температурний скринінг. Особи з температурою вище 37.2 градуси та з ознаками респіраторного захворювання до закладу не допускаються.

У басейнах дозволені індивідуальні відвідування та тренування спортивних груп другого року навчання та старших.

У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше чотирьох людей, а в разі групованих тренувань – не більше шести. У 25-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше двох осіб, під час групових тренувань – не більше трьох.

Раніше Кабмін прибрав обмеження на тренування в басейнах.

Сьогодні також міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень.