Після карантину багатьом людям загрожує посткарантинний синдром, – психолог



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Психолог про вихід з карантину: певний страх і паніка все одно залишаються

Певний час звичного докарантинного життя не буде

Виходити з карантину всі будуть по-різному. Є люди у яких до психологічного посттравматичного синдрому докладеться економічна криза. І для таких людей ситуація буде складніша. Про розповіла завідувачка кафедри практичної психології Чернівецького національного університету Валентина Радчук, – повідомляє molbuk.ua

«Відрізнятиметься вихід з карантину для людей, які працювали онлайн, і тих, хто не працював. Адже ті, хто працював онлайн, все ж жили у певному активному режимі», – каже Валентина Радчук.

Психолог зазначила, що після карантину багатьом загрожує посткарантинний синдром.

«Дуже важко було людям, які впродовж усього карантину перебували з дітьми, і вони досить втомлені. Всі вже втомилися від обмежувальних заходів і багато хто нехтує обмежувальними нормами. Та я думаю, що люди зараз не підуть масово на прогулянки у парки чи містом, бо певний страх і паніка все одно залишаються. Люди не будуть поспішати тісно спілкуватися. Особливо, у таких регіонах як наша область, де багато хворих», - зазначила Валентина Радчук.

Психолог зауважила, що дуже важливо було дотримуватися розпорядку, щоби легше було виходити з карантину. Якщо цього не робили, час знову режим налагодити

За словами Валентини Радчук, потрібно налаштовуватися на позитив, але водночас розуміти, що певний час звичного докарантинного життя не буде.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень.

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