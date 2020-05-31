Відмовлявся вдягати маску. Суд оштрафував на 17 тис. мешканця Дніпра



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Чоловіка визнано винним у порушенні правил карантину

Ленінський районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 травня.

Патрульна поліція 22 квітня склала на чоловіка адмінпротокол за те, що він перебував у супермаркеті «АТБ», що на вул. Київська, 44 у Дніпрі, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски. Такі дії є порушенням «карантинної» постанови Кабміну № 211 від 11.03.2020 року.

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї вини, зазначив, що не носить засобів індивідуального захисту і не буде їх носити в подальшому, оскільки не вбачає в цьому потреби, бо не хворіє.

Пояснив, що ніхто не може його змусити носити захисну маску, оскільки обов`язки, встановлені в постанові КМУ № 211 від 11.03.2020 року, порушують його конституційні права.

Крім того, в судове засідання порушник також з`явився без засобів індивідуального захисту.

Головуючий суддя наголосив, що з 12 березня 2020 року Кабінет міністрів запровадив карантин на всій території України, який передбачає заборону громадянам перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

Таким чином, дії мешканця Дніпра порушують постанову КМУ № 211 від 11.03.2020 року за що передбачено покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн.

«Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами», - сказано у постанові суду.

Як повідомляв «Главком», Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.