Без опалення залишилася більша частина Кропивницького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Кропивницького пояснив, чому люди залишились без тепла

Через ремонтні роботи було пошкоджено газопровід середнього тиску, у з’язку з чим в місті відключили котельню

У Кропивницькому ввечері 5 листопада більша частина міста залишилася без опалення через пошкодження газопроводу, яке сталося унаслідок несанкціонованих робіт одного з міських підприємств.

Про це повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович у Facebook.

«Дві третини міста лишись без тепла. Одне з підприємств, що розташоване поруч з південно-західною котельнею, почало роботи на своїй гілці газопроводу. Роботи несанкціоновані, без будь-яких погоджень та дозволів», — написав Райкович.

За його словами, через ці роботи було пошкоджено газопровід середнього тиску, у з’язку з чим в місті відключили котельню. Наразі вона в робочому стані й чекає тільки подачі газу, додав міський голова.

Він зазначив, що міська влада робитиме все можливе, щоб уже 6 листопада відновити теплопостачання житлових будинків та об‘єктів соціальної інфраструктури.

До слова, непритаманна для такої пори року тепла погода в Україні зацікавила главу «Нафтогаза» Андрія Коболєва. Напередодні він розмістив у соцмережах пост, де поцікавився, зокрема, чи будуть міста відключати центральне опалення з метою економії коштів споживачів?

У понеділок 4 листопада, через тиждень після початку опалювального сезону, у Чернівцях вимкнули всі котельні у зв'язку з потеплінням.

3 листопада у Львові у зв'язку зі значним потеплінням було частково припинено подачу опалення.