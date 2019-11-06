Без опалення залишилася більша частина Кропивницького
Через ремонтні роботи було пошкоджено газопровід середнього тиску, у з’язку з чим в місті відключили котельню
У Кропивницькому ввечері 5 листопада більша частина міста залишилася без опалення через пошкодження газопроводу, яке сталося унаслідок несанкціонованих робіт одного з міських підприємств.
Про це повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович у Facebook.
«Дві третини міста лишись без тепла. Одне з підприємств, що розташоване поруч з південно-західною котельнею, почало роботи на своїй гілці газопроводу. Роботи несанкціоновані, без будь-яких погоджень та дозволів», — написав Райкович.
За його словами, через ці роботи було пошкоджено газопровід середнього тиску, у з’язку з чим в місті відключили котельню. Наразі вона в робочому стані й чекає тільки подачі газу, додав міський голова.
Він зазначив, що міська влада робитиме все можливе, щоб уже 6 листопада відновити теплопостачання житлових будинків та об‘єктів соціальної інфраструктури.
До слова, непритаманна для такої пори року тепла погода в Україні зацікавила главу «Нафтогаза» Андрія Коболєва. Напередодні він розмістив у соцмережах пост, де поцікавився, зокрема, чи будуть міста відключати центральне опалення з метою економії коштів споживачів?
У понеділок 4 листопада, через тиждень після початку опалювального сезону, у Чернівцях вимкнули всі котельні у зв'язку з потеплінням.
3 листопада у Львові у зв'язку зі значним потеплінням було частково припинено подачу опалення.