Задля економії: у Львові частково припинили подачу опалення
У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у Львові частково призупинено подачу опалення
У Львові сьогодні, 3 листопада, у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення.
Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.
«У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у місті частково призупинено подачу опалення», - повідомили у мерії.
Зазначається, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.
«Сьогодні вранці зменшили подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вул. Петлюри. На малих котелень зупиняємо подачу тепла. ТЕЦ та вул. Петлюри не вимикаємо повністю, тому що на повторний запуск необхідно багато газу»,- повідомила заступниця міського голови Ірина Маруняк.
Як відомо, 29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення були підключені 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.