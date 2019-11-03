  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Задля економії: у Львові частково припинили подачу опалення

    • Розсилка
    <span>На котельні і ТЕЦ у Львові зменшена подача теплоносія</span> - Задля економії: у Львові частково припинили подачу опалення
    На котельні і ТЕЦ у Львові зменшена подача теплоносія

    У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у Львові частково призупинено подачу опалення

    У Львові сьогодні, 3 листопада, у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення.

    Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

    «У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у місті частково призупинено подачу опалення», - повідомили у мерії.

    Зазначається, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.

    «Сьогодні вранці зменшили подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вул. Петлюри. На малих котелень зупиняємо подачу тепла. ТЕЦ та вул. Петлюри не вимикаємо повністю, тому що на повторний запуск необхідно багато газу»,- повідомила заступниця міського голови Ірина Маруняк.

    Як відомо, 29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення були підключені 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

    До слова, без тепла у Києві можуть лишитися 40 будинків.

    ТЕС місцева влада Львів опалювальний сезон ТЕЦ опалення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ