Задля економії: у Львові частково припинили подачу опалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На котельні і ТЕЦ у Львові зменшена подача теплоносія

У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у Львові частково призупинено подачу опалення

У Львові сьогодні, 3 листопада, у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

«У зв’язку із значним потеплінням та з метою економії коштів мешканців, у місті частково призупинено подачу опалення», - повідомили у мерії.

Зазначається, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.

«Сьогодні вранці зменшили подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вул. Петлюри. На малих котелень зупиняємо подачу тепла. ТЕЦ та вул. Петлюри не вимикаємо повністю, тому що на повторний запуск необхідно багато газу»,- повідомила заступниця міського голови Ірина Маруняк.

Як відомо, 29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення були підключені 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

До слова, без тепла у Києві можуть лишитися 40 будинків.