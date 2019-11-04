У Чернівцях через потепління вимкнули всі котельні



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Теплопостачання увімкнуть тоді, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла

Через тиждень після початку опалювального сезону у Чернівцях вимкнули всі котельні у зв'язку з потеплінням.

Про це розповів директор комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» Олександр Меленчук.

«Сьогодні, 4 листопада, з 10:00 у Чернівцях від тепла відімкнули всі котельні. Зробили ми це через покращення погодних умов. Оскільки на сьогодні та на найближчі дні передають потепління», - сказав Меленчук.

Наразі всі школи, садки, лікарні міста та оселі чернівчан перебувають без теплопостачання.

За словами тепловиків, знову теплопостачання увімкнуть, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла. Опалювальний сезон у Чернівцях розпочали минулого понеділка, 28 жовтня. Напередодні, 3 листопада, Напередодні, 3 листопада, у Львові у зв'язку зі значним потеплінням було частково припинено подачу опалення.

29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення були підключені 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

До слова, без тепла у Києві можуть лишитися 40 будинків.