Українцям доведеться платити за газ по-новому. На скільки зростуть платіжки і як заощадити



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Українцям виставлять рахунки, навіть якщо вони не включали конфорки

У Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) пояснили, що нововведення пов’язане з набуттям чинності з 1 січня 2020 р.

Так, тепер українцям із загальної суми в рахунках окремо виділять абонплату і, за словами експертів, тепер доведеться платити більше, стверджує «Сегодня».

Законопроектом запропоновано відокремити із загальної суми в платіжці окрему плату за те, що споживач має технічну можливість доступу до газу. При цьому не має значення, чи користується споживач цим газом.

У НКРЕКУ кажуть, що з кінцевої вартості газу для споживачів абонплату приберуть, залишиться тільки ціна газу, податки і прибуток трейдера. За останніми даними регулятора, тариф на газ для населення складається з вартості газу як товару (71%), ПДВ (16,6%), плати за транспортування 3,1%, плати за розподіл, про яку ми зараз говоримо (7,1 %), прибутку трейдера (1,7%).

Таке нововведення найбільше вдарить по споживачах в приватному секторі, опалюють будинки газом, так як витрати на опалення в морози навіть невеликого доведеться викласти на 300-350 грн більше.

Також експерт розповів, як будуть рахувати тарифи після виходу закону.

За його словами, постачальники беруть обсяг газу, витраченого споживачем за минулий рік з жовтня по жовтень (початок опалювального сезону), виділяють з неї абонплату, розподіляють її помісячно рівними частками.

«Цю суму включають в платіжки, але вже на майбутній рік. Те тобто, якщо в поточному році споживання скоротити, то абонплата в наступному році буде менше, і навпаки, але знову ж таки – на наступний рік, якщо рік взагалі не користуватися газом, то і абонплати на наступний рік бути не повинно», – стверджує експерт.