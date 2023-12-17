Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати

Добровольці знищили взводний опорний пункт путінських військ

Добровольці з легіону «Свобода Росії» прозвітували про виконану операцію на території Бєлгородської області РФ. Про це передає пресслужба Легіону.

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«Штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України», – доповіли добровольці.

Вони прокоментували заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова, що внаслідок операції «втрат немає».

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За їхніми словами, сьогодні, 17 грудня штурмові загони Легіону «Свобода Росії» зайшли до Бєлгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Фото/відео бійці пообіцяли опублікувати пізніше, «як переведуть дух».

«Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про «українську ДРГ» ще раз (для тупих пояснюємо): Ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим паче, з доброю метою», – підсумували в Легіоні «Свобода Росії».

Нагадаємо, російський губернатор В'ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Бєлгородської області.

У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень, додавши, що операцію здійснили противники кремлівського режиму.