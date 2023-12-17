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Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
Шеврон легіону «Свобода Росії»
фото з відкритих джерел

Добровольці знищили взводний опорний пункт путінських військ

Добровольці з легіону «Свобода Росії» прозвітували про виконану операцію на території Бєлгородської області РФ. Про це передає пресслужба Легіону.

«Штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України», – доповіли добровольці.

Вони прокоментували заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова, що внаслідок операції «втрат немає».

За їхніми словами, сьогодні, 17 грудня штурмові загони Легіону «Свобода Росії» зайшли до Бєлгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Фото/відео бійці пообіцяли опублікувати пізніше, «як переведуть дух».

«Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про «українську ДРГ» ще раз (для тупих пояснюємо): Ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим паче, з доброю метою», – підсумували в Легіоні «Свобода Росії».

Нагадаємо, російський губернатор В'ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Бєлгородської області.

У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень, додавши, що операцію здійснили противники кремлівського режиму.

Теги: Свобода добровольці відео Білгород

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