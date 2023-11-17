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В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»
Рамаз Фетелава та Бека Ломашвілі
фото: Грузинський легіон/Facenook

Бійці загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку

На війні в Україні загинули двоє бійців «Грузинського легіону» – Рамаз Фетелава і Бека Ломашвілі. Про це йдеться у повідомленні легіону на сторінці у Facebook.

Бійці загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку. 

Також відомо, що девʼятеро бійців легіону поранені, троє з них – у важкому стані.

«Грузинський Легіон висловлює щирі співчуття родинам загиблих», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.

Раніше повідомлялося, що у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників. 

У жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії. 

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. 

Теги: смерть війна військові добровольці

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