В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»

Бійці загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку

На війні в Україні загинули двоє бійців «Грузинського легіону» – Рамаз Фетелава і Бека Ломашвілі. Про це йдеться у повідомленні легіону на сторінці у Facebook.

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Бійці загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку.

Також відомо, що девʼятеро бійців легіону поранені, троє з них – у важкому стані.

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«Грузинський Легіон висловлює щирі співчуття родинам загиблих», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.

Раніше повідомлялося, що у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників.

У жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії.

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Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні.