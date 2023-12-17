Бій у Бєлгородській області: розвідка повідомила, хто стоїть за атакою

У результаті операції було знищено взводний опорний пункт російських військ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Теребрене Бєлгородської області. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ.

«Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», – інформує розвідка.

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Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 17 грудня між українськими військовими та окупантами нібито відбувався стрілецький бій на кордоні РФ та України.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

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Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.