«Продовжуємо зачистку від путінської скверни»: легіон «Свобода Росії» зайшов на територію РФ

Групи легіону працюють на території Бєлгородської області

Бійці Легіону «Свобода Росії» повідомили, що зайшли на територію Росії. Про це йдеться в офіційному Telergam-каналі легіону.

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Військові зазначають, що прямо зараз їхні групи працюють на території Бєлгородської області.

«Серед легіонерів поранених і загиблих немає. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після», – йдеться в повідомленні.

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У легіоні порадили казки про «мінні поля» на Бєлгородщині залишити представнику російського міноборони Ігорю Конашенкову.

Нагадаємо, раніше легіон «Свобода Росії» закликав російських солдатів до боротьби, і зазначив, що криваву диктатору Путіну не вдалось відстояти країну, а навпаки він опустив її на цивілізаційне дно.

Представники Легіону «Свобода Росії» вважають, що конфлікт з Вагнером і здавання величезної кількості територій без бою показали те, що Кремль зовсім не готовий до внутрішніх чвар. «Він готовий вбивати та грабувати людей в інших країнах, ґвалтувати мирних жителів України, але не захистити своїх людей від військових злочинів своїх солдатів. Ваша витівка з мобілізацією вийшла вам боком. Силовий переворот, спровокований путінською війною настав»,– сказано у заяві.

Представники добровольчого батальйону також закликали російських солдатів до боротьби із режимом.