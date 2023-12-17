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Губернатор Бєлгородської області заявив про «стрілецький бій» на кордоні – мапа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Губернатор Бєлгородської області заявив про «стрілецький бій» на кордоні – мапа
Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі, переконує Гладков
фото з відкритих джерел

Під обстрілом нібито перебуває російське село Теребрене

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 17 грудня між українськими військовими та окупантами нібито відбувався стрілецький бій на кордоні РФ та України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі о 12:48.

За його словами, під обстрілом нібито перебуває російське село Теребрене.

Кордон Сумської, Харківської та Бєлгородської областей
Кордон Сумської, Харківської та Бєлгородської областей

«За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі. Є пошкодження лінії електропередач у кількох селах», – написав Гладков.

Село Теребрене Бєлгородської області на мапі
Село Теребрене Бєлгородської області на мапі

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: Міноборони РФ літак аеродром Білгород

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