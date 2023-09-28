Легіон «Свобода Росії» зайшов на Білгородщину: стали відомі нові деталі місії

Наразі триває бій в Бєлгородській області

Під час нового рейду бійців легіону «Свобода Росії» на Білгородщину до місії долучені новобранці. Про це повідомив речник з питань комунікації російської опозиції і Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський в ефірі телемарафону.

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«Насправді ми бачимо, що щомісяця долучаються все нові новобранці до Легіону, а потім трапляються такі собі рейди. Звісно, це не ті саме люди, які тільки долучились. Кожен легіонер проходить три місяці курс молодого бійця, а потім так, вони також йдуть в бій. І це, мабуть, перший бій для деяких бійців, які долучились три місяці тому», – акцентував Барановський.

Речник наголосив, що сьогоднішній рейд до Бєлгородської області проводиться не з метою тренування нових бійців в реальних бойових умовах. «Це не тренування – це перша бойова місія. Але, кожен боєць, який долучився до Легіону, звісно, колись починає виконувати бойові завдання. От це таке саме завдання. Ми побачимо наскільки тривалий цей буде рейд», – підкреслив Барановський.

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На уточнююче питання, чи передбачається, що під час сьогоднішнього рейду бійці зайдуть і вийдуть з Білгородщини, він відповів: «Мабуть так, мабуть ні».

«Зараз дійсно триває бій в Бєлгородській області, побачимо якою буде тривалість цього рейду. Завжди ми маємо план «А» і план «Б», побачимо як бойова обстановка буде. Зараз ще не можна сказати чи надовго це, чи ні», – пояснив Барановський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, бійці Легіону «Свобода Росії» повідомили, що зайшли на територію Росії.