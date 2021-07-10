Били, душили та кидали у шафу – українця катували у білоруському КДБ

Павло зафіксував усі побої, щоб ці докази використати у межах кримінальної справи

Українця Павла Рабешка силовики затримали у місті Столин 3 липня, у День Незалежності Білорусі

Співробітники КДБ Білорусі катували 24-річного громадянина України Павла Рабешка, якого затримали на початку липня у білоруському місті Столин.

Як повідомив Telegram-канал «Свободный Столин», після обшуку за місцем проживання українця затримали та відвезли в Пінське КДБ. Про його місцеперебування родичам не повідомляли.

«Протягом шести годин працівники Пінського КДБ проводили допит із застосуванням фізичної сили: били по голові, по тілу, душили й кілька разів кинули в шафу. А також погрожували й ображали», – ідеться у повідомленні.

Павло зафіксував усі побої, щоб ці докази використати у межах кримінальної справи.

Українця Павла Рабешка білоруські силовики затримали у місті Столин 3 липня, у День Незалежності Білорусі, коли країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. Тоді в українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку.

Консульство України в Бресті надіслало Управлінню внутрішніх справ Брестського облвиконкому та Столинському РВВС Брестської області офіційні запити щодо затримання українця. Згодом стало відомо, що хлопця звільнили у день затримання. Українські дипломати посприяли тому, щоб Рабешко безпечно покинув територію Білорусі.

У МЗС України засудили дії білоруських силовиків та закликали владу Білорусі «припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в’язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини».

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