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    Ось і «печєнькі». Слідом за ЄС секторальні санкції «бандиту» Лукашенку готує Нуланд

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    В питанні санкцій щодо Лукашенка Сполучені Штати Америки прагнуть зрівнятися з Європейським Союзом - Ось і «печєнькі». Слідом за ЄС секторальні санкції «бандиту» Лукашенку готує Нуланд
    В питанні санкцій щодо Лукашенка Сполучені Штати Америки прагнуть зрівнятися з Європейським Союзом
    фото: armytimes.com

    США братимуть приклад з ЄС, який ввів секторальні санкції проти білоруської економіки і тих сфер, від яких залежить Лукашенко

    В питанні санкцій проти встановленого у Білорусі диктаторського режиму Олександра Лукашенка Сполучені Штати Америки прагнуть зрівнятися з Європейським Союзом, який нещодавно впровадив секторальні економічні обмеження, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це повідомив білоруський портал Хартыя'97.

    «ЄС йде на один крок попереду, ввівши секторальні санкції проти білоруської економіки і тих сфер, від яких залежить Лукашенко. Ми спробуємо зрівнятися в цьому», – сказала Нуланд в ході онлайн-семінару Американської ради у Німеччині.

    При цьому Вона назвала білоруського правителя бандитом.

    «Лукашенко довів, що він бандит не тільки в своїй країні, а й міжнародного масштабу», – наголосила Нуланд.

    Письмове рішення керівництва Євросоюзу про введення щодо Лукашенкової Білорусі секторальних санкцій з'явилося в четвер, 24 червня 2021 року.

    Встановлена відтепер для європейських компаній заборона на купівлю і транзит калійних добрив призведе до ліквідації найбільшого джерела фінансової підтримки режиму, який втратить понад $ 1,3 млрд щорічно, пояснив білоруський політолог Дмитро Болкунець.

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    Теги: Білорусь ЄС США санкції Вікторія Нуланд Олександр Лукашенко Держдепартамент США
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    Ось і «печєнькі». Слідом за ЄС секторальні санкції «бандиту» Лукашенку готує Нуланд