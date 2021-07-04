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    У Білорусі силовики затримали українця та обшукали його житло

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    В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку - У Білорусі силовики затримали українця та обшукали його житло
    В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку
    Фото: телеграм-канал «Свабодны Столін»

    Павла Рабешка затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі

    У білоруському місті Столин силовики затримали 24-літнього громадянина України Павла Рабешка, а в його помешканні провели обшук. Про це повідомив правозахисний центр «Вясна».

    Українця затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі, коли країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. Однак про причини затримання та обшуків не повідомляється. В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, його доставили до пінського КДБ. Вказано також, що Рабешко має посвідку на проживання в Білорусі.

    Крім того, за даними Центру, у цей же день масові затримання та обшуки відбулися у Мінську та Бресті.

    Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

    До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

    Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

    Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

    Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь ЄС обшук санкції Олександр Лукашенко телефон День Незалежності житло КДБ Ryanair президент кордон суверенітет
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    У Білорусі силовики затримали українця та обшукали його житло