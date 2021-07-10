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    В Євросоюзі назвали кількість мешканців, забезпечених вакциною

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    Брюссель запевняє про готовність поставити ще більше вакцин - В Євросоюзі назвали кількість мешканців, забезпечених вакциною
    Брюссель запевняє про готовність поставити ще більше вакцин
    Ілюстративне фото

    Закуплених препаратів має вистачити для вакцинації 70% населення

    Протикоронавірусної вакцини, яку закупив ти поставив своїм країнам-членам Європейський Союз має вистачити для вакцинації 70% дорослого населення. Про це повідомила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter-каналі.

    «ЄС дотримав свого слова, в ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам (Союзу), щоб ще в цьому місяці повністю вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення ЄС», – заявила вона в суботу.

    За словами глави ЄК, прищепна кампанія в країнах ЄС «значно прискорилася з початку цього року». Вона закликала країни ЄС зробити все, щоб збільшити кількість вакцинацій, і обіцяла, що Брюссель готовий поставити ще більше вакцин, зокрема проти нових мутацій Covid-19.

    Як повідомлялося раніше, у пʼятницю, 9 липня, в Україні проти Covid-19 було щеплено рекордні 114660 осіб.

    Тим часом у Росії протягом учорашньої доби померли 752 хворих на Covid – це новий максимум за весь час пандемії.

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    Теги: ЄС Брюссель вакцинація населення Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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    В Євросоюзі назвали кількість мешканців, забезпечених вакциною