В Євросоюзі назвали кількість мешканців, забезпечених вакциною

Брюссель запевняє про готовність поставити ще більше вакцин

Закуплених препаратів має вистачити для вакцинації 70% населення

Протикоронавірусної вакцини, яку закупив ти поставив своїм країнам-членам Європейський Союз має вистачити для вакцинації 70% дорослого населення. Про це повідомила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter-каналі.

«ЄС дотримав свого слова, в ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам (Союзу), щоб ще в цьому місяці повністю вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення ЄС», – заявила вона в суботу.

За словами глави ЄК, прищепна кампанія в країнах ЄС «значно прискорилася з початку цього року». Вона закликала країни ЄС зробити все, щоб збільшити кількість вакцинацій, і обіцяла, що Брюссель готовий поставити ще більше вакцин, зокрема проти нових мутацій Covid-19.

Як повідомлялося раніше, у пʼятницю, 9 липня, в Україні проти Covid-19 було щеплено рекордні 114660 осіб.

Тим часом у Росії протягом учорашньої доби померли 752 хворих на Covid – це новий максимум за весь час пандемії.