KyivNotKiev дістався Антарктиди – на континенті перейменували півострів

Київ у Антарктиді – це переважно вкритий льодовиками півострів овальної форми, розташований на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів

Відтепер у всіх публікаціях можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву півострова в Антарктиді Kyiv Peninsula

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ – Kyiv Peninsula – у зведеному каталозі географічних назв Антарктики.

Це сталося завдяки тривалим, майже річним перемовинам НАНЦ з постійним комітетом SCAR з географічної інформації Антарктики.

Раніше ця територія мала назву «Kiev», тобто базовану на транслітерації з російської. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

«Відтепер у всіх публікаціяхможна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula. Зокрема, використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо. З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою для подальшого вживання міжнародною антарктичною спільнотою», – ідеться у дописі.

Київ у Антарктиді (географічні координати: 65° 15.0' пд.ш.; 63° 41.0' зх.д.) – це переважно вкритий льодовиками півострів овальної форми, розташований на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де розміщена українська антарктична станція «Академік Вернадський», і якраз тому півострів отримав назву Київ.

Він на північному заході Землі Грейама (Graham Land) і простягається з півночі на південь на 35 км від затоки Фландерс (Flandres Bay) до затоки Біскоче (Beascochea Bay). Від архіпелагу Аргентинських островів відокремлений протоками Лемайер (Lemaire Channel) і Пенола (Penola Strait).

Нещодавно американські та австралійські вчені зафіксували швидке утворення великої крижаної кальдери в тому місці антарктичного шельфового льодовика, де раніше було озеро.

Також аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.