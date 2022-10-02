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Українські військові звільнили Торське на Донеччині

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові звільнили Торське на Донеччині
У ЗСУ підтвердили звільнення села Торське
фото ілюстративне

Торське знаходиться за 22 кілометри від Кремінної

Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Торське знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

«Наші підрозділи вже взяли село Торське дорогою до Кремінної», – сказав він.

Череватий додав, що українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, що намагаються закріпитися у Кремінній.

Зазначимо, що сьогодні Збройні сили України розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині.

Також українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині.

Додамо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: прапор населення звільнення ворог військові

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