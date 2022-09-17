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У Мелітополі чергова «бавовна»: горить база окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі чергова «бавовна»: горить база окупантів
Вибух на ворожій базі прогримів на світанку
фото ілюстративне

База окупантів палає понад чотири години

Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Наслідки паління окупантів у недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману», - написав він у Telegram.

Станом на 9 годину ранку над базою окупантів досі піднімається дим.

У Мелітополі чергова «бавовна»: горить база окупантів фото 1

Як повідомлялося, 16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали удару по Запорізький області.

Теги: вибух Мелітополь Запорізька область окупанти ЗСУ війна росія

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