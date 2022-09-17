У Мелітополі чергова «бавовна»: горить база окупантів

Вибух на ворожій базі прогримів на світанку

База окупантів палає понад чотири години

Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Наслідки паління окупантів у недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману», - написав він у Telegram.

Станом на 9 годину ранку над базою окупантів досі піднімається дим.

Як повідомлялося, 16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали удару по Запорізький області.