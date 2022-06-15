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    Події в Україні

    Білорусь проводить розвідку біля кордону з Україною

    Білорусь стягує техніку до кордону з Україною - Білорусь проводить розвідку біля кордону з Україною
    Білорусь стягує техніку до кордону з Україною
    фото з відкритих джерел

    Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів

    Сім батальйонів білоруських військових проводять розвідку на кордоні з Україною. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій», – йдеться в повідомленні.

    Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

    Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині. А у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу «Калібр».

    Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

    Нагадаємо, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

    Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

    Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

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    Теги: Білорусь розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь проводить розвідку біля кордону з Україною