Білорусь проводить розвідку біля кордону з Україною

Білорусь стягує техніку до кордону з Україною

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів

Сім батальйонів білоруських військових проводять розвідку на кордоні з Україною. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій», – йдеться в повідомленні.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині. А у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

Нагадаємо, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

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