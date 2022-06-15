Білорусь проводить розвідку біля кордону з Україною
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів
Сім батальйонів білоруських військових проводять розвідку на кордоні з Україною. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій», – йдеться в повідомленні.
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.
Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині. А у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу «Калібр».
Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.
Нагадаємо, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.
Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.
Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.
Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.
Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.