Секретар РНБО розказав, чи зможе Білорусь напасти на Україну

Данілов каже, що у Білорусі немає достатньо військ для вторгнення в Україну

Білорусь уже давно втратила політичну незалежність, а тому можливі різні сценарії розвитку, зазначив Данілов

Україна уважно стежить за тим, що зараз відбувається на білорусько-українському кордоні. Про це в інтерв’ю «Радіо НВ» сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас слід розуміти, що Білорусь уже давно втратила політичну незалежність, а тому можливі різні сценарії розвитку.

Данілов зазначив, що зараз на білоруському кордоні немає такої концентрації сил, як це було до 24 лютого.

«Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок», – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що білоруським військам можуть видати указ про наступ на Україну, проте у них немає сил, щоб добитись якихось військових успіхів.

«Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили. Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, – це велике, скажімо так, припущення», – сказав Данілов.

Нагадаємо, що тиждень тому, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.