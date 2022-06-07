Лукашенко переводить армію на воєнний час

Збройні сили Білорусі у рамках запланованих раніше заходів переводять з мирного за воєнний час

Білоруська армія розпочала тренування з бойової підготовки

Військовослужбовці збройних сил Білорусі переходять з мирного на воєнний час. Про це міністерство оборони повідомило державному Білоруському телеграфному агентству.

Керівництво військового відомства заявило, що навчання з бойової підготовки розпочалися після чергового призову та проходження новобранцями програми початкової підготовки.

Ці заходи нібито є запланованими раніше на 2021/22 навчальний рік для збройних сил Білорусі.

«Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час», – зазначило керівництво білоруського міністерства оборони.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, Білорусь збирається в рамках створення південного оперативного командування збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч осіб.

Раніше стало відомо, що в Білорусі біля кордону з Україною досі розміщені російські «Іскандери» та винищувачі.

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