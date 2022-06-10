Лукашенко готовий воювати за Західну Україну

Диктатор вражає, що на його країну будуть тиснути

«Страшні процеси відбуваються навколо»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід». Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє Zerkalo.io.

На думку Лукашенка, Білорусь – це «об'єкт тиску» для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

«Вони (Захід – ред.) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ–Псков, Смоленськ–Брянськ–Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати», – припускає він.

Лукашенко додав, що «вони (тобто Захід – ред.) перед цим не зупиняться».

«Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо», – додав самопроголошений президент.

Нещодавно стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Нещодавно Лукашенко шокував новою заявою: пояснив, навіщо Путін знищує українські міста.

Крім того, Лукашенко звинуватив Україну у «вирізанні органів» нібито вбитих білоруських водіїв.

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