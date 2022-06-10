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    Політика

    Лукашенко готовий воювати за Західну Україну

    Диктатор вражає, що на його країну будуть тиснути - Лукашенко готовий воювати за Західну Україну
    Диктатор вражає, що на його країну будуть тиснути
    фото з відкритих джерел

    «Страшні процеси відбуваються навколо»

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід». Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє Zerkalo.io.

    На думку Лукашенка, Білорусь – це «об'єкт тиску» для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

    «Вони (Захід – ред.) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ–Псков, Смоленськ–Брянськ–Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати», – припускає він.

    Лукашенко додав, що «вони (тобто Захід – ред.) перед цим не зупиняться».

    «Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо», – додав самопроголошений президент.

    Нещодавно стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Нещодавно Лукашенко шокував новою заявою: пояснив, навіщо Путін знищує українські міста.

    Крім того, Лукашенко звинуватив Україну у «вирізанні органів» нібито вбитих білоруських водіїв.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Лукашенко готовий воювати за Західну Україну