Білорусь стягує до кордону з Україною артилерію

Білорусь стягує техніку до кордону з Україною

Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація»

Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн».

«На станції в Гомелі – стояв ешелон із гаубицями. Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація», все нові з тканиною на кінці дула. Також в ешелоні два суцільнометалевих вагони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом у районі Новобіліці у бік Жабрів рухалися ці ж САУ.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

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