Білорусь стягує до кордону з Україною артилерію
Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація»
Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн».
«На станції в Гомелі – стояв ешелон із гаубицями. Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація», все нові з тканиною на кінці дула. Також в ешелоні два суцільнометалевих вагони», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що згодом у районі Новобіліці у бік Жабрів рухалися ці ж САУ.
Раніше повідомлялося, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.
Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.
Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.
Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.
Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.