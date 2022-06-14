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    Події в Україні

    Білорусь стягує до кордону з Україною артилерію

    Білорусь стягує техніку до кордону з Україною&nbsp; - Білорусь стягує до кордону з Україною артилерію
    Білорусь стягує техніку до кордону з Україною 
    фото з відкритих джерел

    Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація»

    Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн».

    «На станції в Гомелі – стояв ешелон із гаубицями. Серед ешелону помічено 13 САУ «Акація», все нові з тканиною на кінці дула. Також в ешелоні два суцільнометалевих вагони», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що згодом у районі Новобіліці у бік Жабрів рухалися ці ж САУ.

    Раніше повідомлялося, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

    Згодом ця військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

    Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь стягує до кордону з Україною артилерію