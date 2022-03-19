Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України (відео)
Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола
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Білоруси перетнули блокпост Могилів-Подільськ на сімох автомобілях
Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України до Республіки Молдова. Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола. Про це повідомили джерела «Главкому».
Білоруси перетнули блокпост Могилів-Подільськ на сімох автомобілях.
Нагадаємо, дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту
Як раніше повідомлялося, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.