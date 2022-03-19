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    Події в Україні

    Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України (відео)

    Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола - Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України (відео)
    Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола
    фото скріншот відео

    Білоруси перетнули блокпост Могилів-Подільськ на сімох автомобілях

    Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України до Республіки Молдова. Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола. Про це повідомили джерела «Главкому».

    Білоруси перетнули блокпост Могилів-Подільськ на сімох автомобілях.

    Нагадаємо, дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

    Як раніше повідомлялося, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Теги: Білорусь росія окупанти дипломатія війна Україна окупація #stoprussia
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    Білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України (відео)