Кремлівська окупація в Україні може спричинити глобальний голод — ООН
Гутерреш: «Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування»
Військова агресія Росії проти України може знищити глобальну продовольчу систему і вже призвела до порушення логістичних ланцюгів. Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.
«Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт», — написав він у своєму Twitter.
За словами посадовця, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод.
«Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи», — наголосив Гутерреш.
Як раніше повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш занепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї. Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни.
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