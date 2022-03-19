Кремлівська окупація в Україні може спричинити глобальний голод — ООН

За словами генсека ООН, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод

Гутерреш: «Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування»

Військова агресія Росії проти України може знищити глобальну продовольчу систему і вже призвела до порушення логістичних ланцюгів. Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

«Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт», — написав він у своєму Twitter.

За словами посадовця, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи», — наголосив Гутерреш.

Як раніше повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш занепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї. Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни.