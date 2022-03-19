  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кремлівська окупація в Україні може спричинити глобальний голод — ООН

    За словами генсека ООН, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод - Кремлівська окупація в Україні може спричинити глобальний голод — ООН
    За словами генсека ООН, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод
    фото з відкритих джерел

    Гутерреш: «Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування»

    Військова агресія Росії проти України може знищити глобальну продовольчу систему і вже призвела до порушення логістичних ланцюгів. Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

    «Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок та викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт», — написав він у своєму Twitter.

    За словами посадовця, одним із тяжких наслідків війни може стати й глобальний голод.

    «Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи», — наголосив Гутерреш.

    Як раніше повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш занепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї. Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ООН війна голодування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремлівська окупація в Україні може спричинити глобальний голод — ООН