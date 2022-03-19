Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 112 дітей

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській та Чернігівській областях

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій –28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях», – йдеться в повідомленні у фейсбук.

Зокрема, 16 березня військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня у с.Лоцкине Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний юнак у результаті розриву протитанкової міни. Також цього дня з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники витягли тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

Через регулярні бомбардування та обстріли окупаційними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю.

Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій – 138, Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у столиці – 43.

«Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві жінка під час обстрілу прикрила одномісячну доньку своїм тілом