Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 112 дітей
Найбільше постраждалих у Київській, Харківській та Чернігівській областях
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій –28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях», – йдеться в повідомленні у фейсбук.
Зокрема, 16 березня військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох мешканців, серед яких 16-річний підліток.
18 березня у с.Лоцкине Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний юнак у результаті розриву протитанкової міни. Також цього дня з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники витягли тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.
Через регулярні бомбардування та обстріли окупаційними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю.
Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій – 138, Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у столиці – 43.
«Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві жінка під час обстрілу прикрила одномісячну доньку своїм тілом