Російські військові літаки використали авіапростір Грузії

Жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу

Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі

Російська військова авіація використала авіапростір Грузії. Чи сталося це за згодою тамтешньої влади – невідомо. Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook. Водночас політик закликав грузинський уряд дати пояснення.

За словами Саакашвілі, якщо Росія справді використала авіапростір без дозволу грузинського уряду – останні мають право голосно протестувати. Щонайменше слід направити ноту Кремлю через швейцарське посольство.

Інакше це можна розцінювати, як війну проти України та на російському боці, наголосив Саакашвілі.

Він додав: юридично жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу, наданого цією країною.

Як відомо, нинішня грузинська влада є досить лояльною до Кремля.

Раніше повідомлялося, що Росія може завдати ракетного удару по лабораторії Лугара в Тбілісі. Про це заявив російський експерт Центру військово-політичних досліджень Михайло Олександров.

Нагадаємо, США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею». До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.