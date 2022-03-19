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    Російські військові літаки використали авіапростір Грузії

    Жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу - Російські військові літаки використали авіапростір Грузії
    Жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу
    фото з відкритих джерел

    Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі

    Російська військова авіація використала авіапростір Грузії. Чи сталося це за згодою тамтешньої влади – невідомо. Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook. Водночас політик закликав грузинський уряд дати пояснення.

    За словами Саакашвілі, якщо Росія справді використала авіапростір без дозволу грузинського уряду – останні мають право голосно протестувати. Щонайменше слід направити ноту Кремлю через швейцарське посольство.

    Інакше це можна розцінювати, як війну проти України та на російському боці, наголосив Саакашвілі.

    Він додав: юридично жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу, наданого цією країною.

    Як відомо, нинішня грузинська влада є досить лояльною до Кремля.

    Раніше повідомлялося, що Росія може завдати ракетного удару по лабораторії Лугара в Тбілісі. Про це заявив російський експерт Центру військово-політичних досліджень Михайло Олександров.

    Нагадаємо, США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею». До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Читайте також: Американські біолабораторії в Україні. Розбираємо путінський фейк
    Теги: росія окупанти авіація війна Михайло Саакашвілі військові посольство Україна Facebook президент уряд влада окупація #stoprussia
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    Російські військові літаки використали авіапростір Грузії