Російські військові літаки використали авіапростір Грузії
Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі
Російська військова авіація використала авіапростір Грузії. Чи сталося це за згодою тамтешньої влади – невідомо. Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook. Водночас політик закликав грузинський уряд дати пояснення.
За словами Саакашвілі, якщо Росія справді використала авіапростір без дозволу грузинського уряду – останні мають право голосно протестувати. Щонайменше слід направити ноту Кремлю через швейцарське посольство.
Інакше це можна розцінювати, як війну проти України та на російському боці, наголосив Саакашвілі.
Він додав: юридично жодне повітряне судно не може літати через простір іншої країни без спеціального дозволу, наданого цією країною.
Як відомо, нинішня грузинська влада є досить лояльною до Кремля.
Раніше повідомлялося, що Росія може завдати ракетного удару по лабораторії Лугара в Тбілісі. Про це заявив російський експерт Центру військово-політичних досліджень Михайло Олександров.
Нагадаємо, США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею». До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.