З'явились подробиці нічного обстрілу Запоріжжя

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах. Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат.

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

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Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.