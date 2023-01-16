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З'явились подробиці нічного обстрілу Запоріжжя

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явились подробиці нічного обстрілу Запоріжжя
На місці влучань працюють всі відповідні служби
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Рашисти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби», – йдеться у заяві.

З'явились подробиці нічного обстрілу Запоріжжя фото 1

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах. Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

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Теги: Запоріжжя росія війна обстріл Україна

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