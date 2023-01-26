Ворог вночі атакував ракетами Запоріжжя (фото)
Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури
Цієї ночі окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури.
«Критична інфраструктура залишається для країни-терориста ціллю №1. Не в силах впоратись з нашими Збройними силами, ворог гатить по мирних домівках і об’єктах енергетики, сподіваючись посіяти в наших душах темряву, страх і зневіру», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.
До слова, в Україні триває масштабна повітряна тривога.
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