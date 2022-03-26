Білоруські війська в Україні? На Київщині помічено ворожу техніку зі знаком «О»

У заблокованому Славутичі помічено ворожу техніку зі знаком «О»

Маркування на бойовій техніці свідчить, що це сили з Білорусі

У Славутичі (Київська область) помічено техніку окупантів зі знаком «О», Про це повідомляє Телеграм–канал Київський двіж.

«У Славутичі помічено техніку окупантів, зі знаком «О», будьте дуже обережні», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що осійська армія маркує свою техніку знаками О – сили з Білорусі.

За даними ЗС України, значення символів таке:

Z – східний військовий округ РФ,

[Z] – частини РФ, що наступають з території Криму,

O – сили з Білорусі,

V – морська піхота,

X – чеченські формування,

A – сили спецназу (ЗОБР, АЛЬФА, ССО).

У перші дні війни Росії проти України для обивателів значення символів залишалося загадкою, й у мережі тиражувалося безліч версій. За однією з них, літери означали військові округи, з яких прибули військові частини, наприклад, Z – Західний ВО, V – Східний ВО, Про – Центральний.

3 березня 2022 року Міністерство оборони РФ виклало пост з плакатами, на яких написано «За перемогу» (символ Z), «Завдання буде виконано» (символ V) та «Сила V правді». Пізніше на офіційній сторінці МО РФ у ВКонтакті викладалися нові варіанти значень даних літер, наприклад, «За дітей Донбасу», «Zакат нацизму», «Коли Росія посувала», «За правду», «Відвагу» та інші, таким чином заплутуючи та не розкриваючи реального тактичного значення подібного маркування на бойовій техніці.

Нагадаємо, учора стало відомо, що місто Славутич опинилося в оточенні ворога.

Раніше мер Юрій Фомічов розповів про хід боїв за місто та спростував інформацію про те, що покинув Славутич.