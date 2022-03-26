У бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Мінветеранів

Денису було 25 років

У бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів Денис Котенко. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

«Він загинув, виконуючи бойовий обов’язок. Він був мужнім Воїном і загинув недарма», – сказали нам побратими Дениса.

Денис – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не всидів на місці і знову став на захист країни.

Денису було 25 років. У нього залишився маленький син.

«Він буде знати, що його татко – Герой», – сказав Денис перед тим, як пішов захищати Україну.

«Так, друже, про це буде знати вся Україна! Ми помстимося за тебе, Денисе! Земля буде горіти під ногами окупантів, а самі вони горітимуть у пеклі! Ми обіцяємо! Дякуємо тобі за все! Лети, наш мужній Воїне… Ти назавжди поруч із нами, у нашій пам’яті, у наших серцях», – додали в Мінветеранів.

Раніше повідомлялося, що на електронну пошту працівників видання «Главком» почали надходити анонімні погрози. Причиною є інформування читачів про правдиві події на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово захоплених під час повномасштабного вторгнення територіях України почали викрадати і залякувати журналістів.

Зокрема, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

Уранці вранці 21 березня рашисти викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Випустили їх того ж дня через суспільний розголос.