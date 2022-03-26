Мер Славутича розповів про бої за місто
Юрій Фомічев спростував інформацію про те, що втік зі Славутича
Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів про бої за місто, які тривали 25 березня. З його слів, було важко. Захисники населеного пункту тримають оборону мужньо і самовіддано.
«На жаль, маємо загиблих. Кількість і хто саме – уточнюється», – повідомив Фомічев.
Також мер спростував інформацію, що втік з міста. Найголовніші завдання, зі слів Фомічева, це оборона та забезпечення людей гуманітарною допомогою. 26 березня продовжать роботу кол-центр гуманітарного штабу. Він намагатиметься прийняти якомога більше заяв.
Нагадаємо, Славутич від перших днів російського вторгнення перебуває в оточенні ворога. 23 березня російські війська підійшли до Славутича та намагаються захопити місто.
Раніще міський голова Юрій Фомічев нагадував, що Ставутич ізольований: «Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані».
Нагадаємо, після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область. Про це повідомило джерело «Главкому» в «Енергоатомі».
Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.