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    Події в Україні

    Мер Славутича розповів про бої за місто

    Славутич від перших днів російського вторгнення перебуває в оточенні ворога - Мер Славутича розповів про бої за місто
    Славутич від перших днів російського вторгнення перебуває в оточенні ворога
    фото з відкритих джерел

    Юрій Фомічев спростував інформацію про те, що втік зі Славутича

    Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів про бої за місто, які тривали 25 березня. З його слів, було важко. Захисники населеного пункту тримають оборону мужньо і самовіддано.

    «На жаль, маємо загиблих. Кількість і хто саме – уточнюється», – повідомив Фомічев.

    Також мер спростував інформацію, що втік з міста. Найголовніші завдання, зі слів Фомічева, це оборона та забезпечення людей гуманітарною допомогою. 26 березня продовжать роботу кол-центр гуманітарного штабу. Він намагатиметься прийняти якомога більше заяв.

    Нагадаємо, Славутич від перших днів російського вторгнення перебуває в оточенні ворога. 23 березня російські війська підійшли до Славутича та намагаються захопити місто.

    Раніще міський голова Юрій Фомічев нагадував, що Ставутич ізольований: «Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані».

    Нагадаємо, після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область. Про це повідомило джерело «Главкому» в «Енергоатомі».

    Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.

    Теги: росія окупанти війна мер Україна місто окупація #stoprussia
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    Мер Славутича розповів про бої за місто