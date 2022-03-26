Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир»

Росію продовжують відключати від світових сервісів та продуктів

Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками «Мир». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Apple вилучає картки «Мир» як опцію в Apple Pay. Починаючи з четверга, користувачі втратили можливість завантажувати нові картки «Мир» в облікові записи Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями.

Російські банки Сбербанк, Газпромбанк і Тинькофф Банк, які випускають картки «Мир», повідомили клієнтів у соцмережах у п’ятницю, що Apple Pay припинить підтримку цих карток.

Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки «Мир» у Google Pay в Росії.

У користувачів Google Pay у Росії виникли проблеми після того, як Visa і Mastercard призупинили роботу в країні. На початку березня американські карткові мережі заявили, що залишають країну на тлі широкого відходу західних компаній.

Нагадаємо, найстаріший банк США припиняє бізнес у РФ. Крім того, найбільший французький банк припиняє операції у Росії.

Як повідомлялося, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Раніше ще один німецький банк припинив бізнес у Росії.

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