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    Події в Україні

    Втрати окупантів в Україні станом на 26 березня

    Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні складають близько 16 400 осіб - Втрати окупантів в Україні станом на 26 березня
    Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні складають близько 16 400 осіб
    фото з відкритих джерел

    Українські бійці від початку війни ліквідувала 16,4 тисячі окупантів

    Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.

    Крім того, серед втрат РФ:

    • 575 танків
    • 1640 бойових броньованих машин
    • 293 артилерійських систем
    • 91 РСЗВ
    • 51 засіб ППО
    • 117 літаків
    • 127 гелікоптерів
    • 1131 одиниць автомобільної техніки
    • сім кораблів /катерів
    • 73 цистерни з ПММ
    • 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
    • 19 одиниць спеціальної техніки
    • дві пускові установки ОТРК/ТРК.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголошують у Генштабі.

    25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри.

    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Втрати окупантів в Україні станом на 26 березня