Біля кордону з Рівненщиною помічено ворожу авіацію

У прикордонних областях оголошено тривогу

На території Білорусі поблизу кордону з Рівненською областю пролетів винищувач. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Столинський район. Помічено проліт винищувача на південний захід із розворотом на північний захід. Далі пішов ближче до кордону», – йдеться в повідомленні.

Через активність ворожої авіації в Білорусі тривоги оголошено у всіх прикордонних з РБ областях України.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.