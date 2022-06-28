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    Події в Україні

    Біля кордону з Рівненщиною помічено ворожу авіацію

    Біля кордону з Рівненщиною помічено ворожу авіацію
    фото з відкритих джерел

    У прикордонних областях оголошено тривогу

    На території Білорусі поблизу кордону з Рівненською областю пролетів винищувач. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

    «Столинський район. Помічено проліт винищувача на південний захід із розворотом на північний захід. Далі пішов ближче до кордону», – йдеться в повідомленні.

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    Через активність ворожої авіації в Білорусі тривоги оголошено у всіх прикордонних з РБ областях України.

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    Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

    Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

    Вчора рашисти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по ТРЦ у Кременчуку. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Біля кордону з Рівненщиною помічено ворожу авіацію