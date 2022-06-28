Біля кордону з Рівненщиною помічено ворожу авіацію
У прикордонних областях оголошено тривогу
На території Білорусі поблизу кордону з Рівненською областю пролетів винищувач. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
«Столинський район. Помічено проліт винищувача на південний захід із розворотом на північний захід. Далі пішов ближче до кордону», – йдеться в повідомленні.
Через активність ворожої авіації в Білорусі тривоги оголошено у всіх прикордонних з РБ областях України.
Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.
Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.
Вчора рашисти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по ТРЦ у Кременчуку. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-