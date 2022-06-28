Чи нападе Білорусь на Україну? Мінськ послав черговий сигнал

Попередні «миролюбні» обіцянки білоруської верхівки виявлялися брехливими

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого називають «смотрящим» Кремля за Білоруссю, запевнив, що від республіки не виходить загроз Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу СТВ.

При цьому він звернув увагу на те, що на Білорусь «наростає політичний тиск», «економічні санкції». Білорусь все це відстежує. «Хоча не можна до цього, напевно, звикнути», – сказав Вольфович.

Крім того, за його словами, Україна намагається «поставити заслін якийсь проти Республіки Білорусь». «Хоча від Білорусі жодних загроз нікому не виходить», – запевнив «смотрящий» Кремля за Білоруссю.

Як вже відомо, запевнянням булорусів не можна вірити, адже їхні заяви вже не раз виявлялися брехливими.

Так, у 2020 році український журналіст Дмитро Гордон під час бесіди з Лукашенком запитав, чи можливо таке, що з території Білорусі російські війська прийдуть в Україну. На що тоді Лукашенко відповів: «Ніколи. Тим більше зі зброєю».

Але у лютому 2022 року російські війська пішли війною на Україну з території Білорусі, бомблять українські міста звідти.

Лукашенко виправдовує російське вторгнення в Україну: «А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях. Чотири позиції я зараз покажу карту, я приніс. Вони б атакували наші війська Білорусі та Росії, які були на навчанні. Тому не ми розв'язали цю війну, наша совість чиста. Добре, що розпочали. Біологічна зброя, найбільші електростанції атомні – і все це були готові підірвати».

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