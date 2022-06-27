Білорусь направила російським загарбникам 20 вагонів боєприпасів

Вагони з боєприпасами пішли до Білгородської області РФ

Ознак формування наступальних угруповань противника з боку Білорусі немає

Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 27 червня.

Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Також Генштаб повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника з боку Білорусі не виявлено.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі почалося завантаження боєприпасів у 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки). За інформацією білоруської залізниці, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з Білорусі до РФ

Крім того, Росія збільшує військову присутність в Білорусі.

У Генштабі ЗСУ повідомляють про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.