  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Білорусь направила російським загарбникам 20 вагонів боєприпасів
рус
    Політика

    Білорусь направила російським загарбникам 20 вагонів боєприпасів

    Вагони з боєприпасами пішли&nbsp;до Білгородської області РФ - Білорусь направила російським загарбникам 20 вагонів боєприпасів
    Вагони з боєприпасами пішли до Білгородської області РФ
    фото ілюстративне

    Ознак формування наступальних угруповань противника з боку Білорусі немає

    Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 27 червня.

    Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

    Також Генштаб повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника з боку Білорусі не виявлено.

    Раніше повідомлялося, що в Білорусі почалося завантаження боєприпасів у 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки). За інформацією білоруської залізниці, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з Білорусі до РФ

    Крім того, Росія збільшує військову присутність в Білорусі.

    У Генштабі ЗСУ повідомляють про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

    10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

    Читайте також: Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)
    Теги: Білорусь росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь направила російським загарбникам 20 вагонів боєприпасів