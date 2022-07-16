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  4. Бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці (відео)
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    Події в Україні

    Бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці (відео)

    Знищено п'ять одиниць ворожої техніки - Бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці (відео)
    Знищено п'ять одиниць ворожої техніки
    фото скріншот відео

    В ході операції бійцями спецпідрозділу Kraken було ліквідовано 60 чоловік особового складу противника

    Бійці харківського підрозділу Kraken знищили окупантів на одному з найгарячіших напрямків на фронті. Військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області, повідомляється в Telegram-каналі підрозділу.

    «В ході операції бійцями спецпідрозділу Kraken було ліквідовано 60 чоловік особового складу противника, знищено п'ять одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон», – йдеться в підпису до кадрів.

    Як додають у підрозділі, люди, які навіть не думали про війну до 24 лютого, показують високий рівень злагодженості та беруть в полон російських військових.

    «Наразі цей напрямок – одна з найгарячіших точок на фронті. Зараз вкрай важливо утримати ворога тут, щоб він не просувався далі», – йдеться в дописі підрозділу у Facebook.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна військові Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці (відео)