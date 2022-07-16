Бійці харківського підрозділу філігранно знищили окупантів в Білогорівці (відео)

В ході операції бійцями спецпідрозділу Kraken було ліквідовано 60 чоловік особового складу противника

Бійці харківського підрозділу Kraken знищили окупантів на одному з найгарячіших напрямків на фронті. Військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області, повідомляється в Telegram-каналі підрозділу.

«В ході операції бійцями спецпідрозділу Kraken було ліквідовано 60 чоловік особового складу противника, знищено п'ять одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон», – йдеться в підпису до кадрів.

Як додають у підрозділі, люди, які навіть не думали про війну до 24 лютого, показують високий рівень злагодженості та беруть в полон російських військових.

«Наразі цей напрямок – одна з найгарячіших точок на фронті. Зараз вкрай важливо утримати ворога тут, щоб він не просувався далі», – йдеться в дописі підрозділу у Facebook.

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