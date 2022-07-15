ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині (відео)

Саме з таких установок російські окупанти обстрілювали Миколаїв та область

На Херсонщині артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади спалили кілька російських РСЗВ «Ураган». Відео опублікував військовий журналіст Юрій Бутусов. Українські захисники зазначили, що з цих «Ураганів» ворог гатив по Миколаївщині.

«Випалили русню в попіл! 28-ма ОМБР ЗСУ накрила кілька російських «Ураганів». Надеждівка, Херсонщина. Наші вже так близько до Херсона!» – написав Бутусов.

У Сухопутних військах Збройних сил України зазначили, що саме з таких установок російські окупанти обстрілювали Миколаїв та область.

«Пару «Ураганів» ворога мінус. Саме такими реактивними системами залпового вогню «Ураган» орки обстрілюють Миколаїв та область. Відтепер обстрілів буде менше. Слава Україні!» – написали військові.

Як повідомлялося, українські військові знову атакували окупантів у Новій Каховці. Зокрема, Збройні сили завдали удару по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику. Нагадаємо, окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА. Додамо, що 11 липня у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

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