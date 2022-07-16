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  4. ЄС повідомив, коли розгляне восьмий пакет санкції проти Росії
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    Політика

    ЄС повідомив, коли розгляне восьмий пакет санкції проти Росії

    ЄС повідомив, коли розгляне восьмий пакет санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Скоро Єврокомісія запропонує шляхи скоординованих дій у разі перебоїв із постачанням російського газу

    Європейський Союз приступить до розгляду восьмого пакету санкцій проти Росії восени. Про це повідомляє Рolskie Radio.

    Як заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, проєкт нових обмежень проти країни-агресорки адаптує правила блоку до запропонованих обмежень, серед іншого, країнами-членами G7.

    Він додав, що вже наступного тижня Єврокомісія запропонує шляхи скоординованих дій у разі перебоїв із постачанням російського газу та забезпечення солідарності та захисту єдиного ринку. «Ми не будемо заручниками Кремля з енергетичних питань», – заявив Шефчович.

    Нагадаємо, 15 липня Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії.

    Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: ЄС росія окупанти США Єврокомісія санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄС повідомив, коли розгляне восьмий пакет санкції проти Росії