Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 липня

У результаті ворожого удару у Нікополі пошкоджені 12 будинків

Вранці 16 липня окупанти завдали ударів по Одесі, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Донеччині

Відносно спокійно ніч на 16 липня минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Одещина

По Одещині нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля. Внаслідок влучання ракети (попередньо Х-101) у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 кв. м. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих нема.

Київщина

На Київщині вчора ввечері у небі Білоцерківського району збито ракету. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.

Полтавщина

Близько 21:00 15 липня в районі Кременчука лунали вибухи, але наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.

Чернігівщина

Вночі стався мінометний обстріл території біля села Залізний Міст (Новгород-Сіверський район). Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Минулої доби зафіксовано 10 мінометних прильотів по Шалигинській громаді.

Глухівська громада: росіяни відкривали вогонь з мінометів, обстрілювали з реактивної артилерії, У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 – поранені.

Середино-Будську громаду вчора обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада – прильоти зі ствольної артилерії, застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Зранку – обстріл з мінометів громад Шосткинського району. Обстрілювали тричі. Попередньо – без жертв.

Дніпропетровщина

Напередодні увечері – ракетний удар по Дніпру. Чотири із шести ракет збили. Дві потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. Троє загиблих, 16 – поранених. Займання на підприємстві досі утихомирюють. Відбувається детонація боєприпасів.

На ранок росіяни обстріляли з «Градів» Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена, двоє (попередньо) під завалами зруйнованих квартир. Рятувальники розбирають завали.

У Криворізькому районі обстріляли три громади – Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.

Харківщина

У ніч на 16 липня обстрілів Харкова не було.

Вночі – приліт російських ракет у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 особи. Ще працюють рятувальники.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.

Луганщина

Уночі по наших позиціях нанесені чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів. Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої – ракетно-авіаційний удар. Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань місцевих мешканців, адміністративної будівлі, магазину, іншого майна громадян. Також зареєстровано загибель жінки в результаті одного з артилерійських обстрілів за попередній період.

Для розміщення структур фейкової республіки бойовики та представники окупаційних військ РФ захопили 7 адміністративних будівель.

Донеччина

Рашисти продовжують руйнувати населені пункти. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ); Бахмут (ринок, житловий сектор); Гірник (житловий сектор); Краматорськ (житловий сектор, зруйнували ракетою центральну площу міста); Красногорівка (житловий сектор); с. Верхньокам’янське (житловий сектор); с. Острівське (житловий сектор); с. Новомаркове (поле).

Сьогодні зранку було шість ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі.

Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську, одна людина зазнала поранень.

За добу по області – 8 загиблих і 14 поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора ввечері – обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Баштанський район: протягом дня – обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – три. Двоє поранених.

Сьогодні орієнтовно о 04:00 – обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватськоі громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура. Внаслідок бойових дій критична ситуація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах, є поранені та вбиті мирні жителі.

Щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колоборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. У більшості всі, хто співпрацює з окупантами, – із кола спілкування Володимира Сальдо.