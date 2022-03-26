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    Події в Україні

    Бійці полку «Азов» захопили в полон окупантів у спідньому (відео)

    Ціла група росіян здалася в полон - Бійці полку «Азов» захопили в полон окупантів у спідньому (відео)
    Ціла група росіян здалася в полон
    фото: скріншот із відео

    Українські вояки провели успішну атаку під Харковом

    Під час боїв під Харковом полк «Азов» Національної гвардії України захопив у полон групу російських окупантів. Відео опублікував у своєму Telegram журналіст Юрій Бутусов.

    Більшість взятих у полон окупантів була без верхнього одягу, лише у спідній білизні.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    «Харківський добровольчий полк «Азов» провів успішну атаку під Харковом, звільнено одне з сіл, російські війська втекли, убито кілька десятків окупантів, ціла група росіян здалася в полон», – написав Бутусов.

    Водночас начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про взяття в полон групи окупантів. Він зазначив, що бійці 92-ої механізованої бригади ЗСУ та військовослужбовці харківського гарнізону знищили групу ворожих розвідників, серед них був командир роти.

    Бійці цієї ж бригади захопили 17 окупантів, 15 з яких були мобілізовані з ОРДЛО.

    «Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з «недореспублік», у деяких з них – стан наркотичного та алкогольного сп'яніння та повна деморалізація», – написав Синегубов.

    Раніше військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО із позивним «Багіра».

    Також російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон.

    Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Азов полон ОРДЛО військові Україна Telegram журналіст окупація час Олег Синєгубов Юрій Бутусов #stoprussia
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    Бійці полку «Азов» захопили в полон окупантів у спідньому (відео)