Українські вояки взяли в полон відому снайперку-черницю (фото)

Поранену «Багіру» бойові побратими кинули помирати

Військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО із позивним «Багіра». Про це, посилаючись на українського волонтера Влада Іванова, повідомляє DonPress.

Як вказує волонтер, снайперка поранена, їй надали медичну допомогу. За інформацією українських розвідслужб, «Багіра» з 2014 року служить у складі підрозділів «народної міліції ДНР».

Уточнюється, що на рахунку жінки чимало занапащених життів як українських військових, так і мирних жителів, неугодних владі окупованих районів Донбасу. Загалом близько 40 осіб.

За словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

«Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру», – пояснила вона.

Як відомо, «Багіра» – громадянка Сербії Данієла Лазович. Вона була успішною гандболісткою в регіональній лізі. Коли стала повнолітньою, певний час захоплювалася ісламом Згодом вона опинилася в монастирі Тумане, що в східній Сербії, неподалік міста Ґолубац на Дунаї. Там вона стала «сестрою Ксенією», потім її призначили ігуменею.

«Мати Ксенія» часто залишала монастир і в цивільному вбранні їхала до Белграда або до Косова. У декого ці поїздки почали викликати підозри. За справу взялася поліція й встановила, що молода ігуменя була наркодилером. Черницю засудили, однак, скільки саме вона провела за ґратами, не уточнюють. Після звільнення Данієла розірвала контакти з батьками й друзями, а в листопаді 2014-го поїхала в Україну та приєдналася до лав проросійської організації «Оплот».

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